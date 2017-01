Dourado se vê responsável por recolocar o Inter na Série A e fala da volta de D'Ale: "Nossa referência"

Pré-temporada

A nova direção do Inter foi emblemática quando avisou que, para devolver o time à elite do Brasileirão, queria apenas jogadores com vontade de jogar a Série B. E os volantes Rodrigo Dourado e Charles fizeram questão de reforçar o objetivo do grupo neste 2017: querem ser o responsável por fazer o Inter "retornar para onde nunca deveria ter saído".



Até por isso, o camisa 13 não quis saber de possível sondagens e evitou falar do caso William, seu companheiro da base, que deixou claro que não gostaria de permanecer no clube nesta temporada:

– Nosso ano vai ser diferente. O Inter nunca tinha vivido isso, caído de divisão. A pré-temporada é quase a mesma, muita intensidade no começo até o professor passar o que ele quer. Tem sido bem forte. Esperamos fazer um grande ano – disse Dourado, para emendar sobre propostas e a situação do lateral: – É normal quando abre a janela e será assim até fechar. Eu estou feliz no Inter, quero permanecer. Me sinto responsável com o grupo pelo rebaixamento e quer ser o responsável para voltar. Falar do William é difícil, ele é homem, sabe o que quer da carreira.



Leia mais:

Ex-capitão do Inter concluirá curso de treinador em estágios com Abel Braga, Mano Menezes e Dorival

Roberson e Diego ganham espaço no ataque do Inter nos primeiros testes de Zago



A volta de D'Alessandro também foi comemorada pelo volante. O jogador exaltou a motivação do gringo e a vontade de "ganhar" em todos os treinos:

– Além de craque, D'Ale é um cara que treina bastante, sempre motivando os mais jovens. Quer ganhar tos os treinos. Ele é nossa referência esse ano, ídolo do clube. Que faça um grande ano com a gente, sem lesões e traga o inter para série a.



Sob o comando de Antônio Carlos Zago, o posicionamento dos volantes deve sofrer alteração. De acordo com Dourado e Charles, o treinador colorado reuniu todos os jogadores na posição e garantiu que, a partir de agora, não existe mais primeira e segunda função:

– É difícil eu falar. Hoje não existe mais primeiro e segundo volante. Nos primeiros dias que o Zago chegou aqui, reuniu os volantes e disse que não tem mais, temos que jogar lado a lado. Quando a bola estiver do seu lado, adianta. O outro, fecha – finalizou o jogador.



– Para mim, jogar de primeiro ou segundo ou lado lado, como Zago prefere, não tem problema. Futebol moderno é assim – completou Charles, para reforçar suas características: – Tenho um bom desarme, chegada forte na frente e bola aérea.

* ZHESPORTES