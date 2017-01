Em rede social, Vitinho pede desculpas por rebaixamento e se despede do Inter: "Fui muito feliz"

"Amo muito este clube"

Prestes a voltar para a Rússia para se reapresentar ao CSKA, Vitinho se despediu do Inter em seu Instagram. Na postagem, o atacante agradeceu "todos os momentos" no Beira-Rio e também pediu desculpas "pelo rebaixamento".



— Amo muito esse clube, amo muito essa torcida que me fez crescer muito e fico também muito feliz com o carinho de todos, a partir de hoje sou um torcedor colorado que vai tá acompanhando mesmo aqui de longe todos os passos desse gigante que vai voltar à elite do futebol brasileiro — escreveu o jogador (confira a mensagem na íntegra abaixo).



Vitinho recebeu sondagem do Flamengo, mas o CSKA, time que detém seus direitos, não aceitou fazer negócio por menos de 10 milhões de euros — o equivalente a R$ 34 milhões.

Aos 23 anos, Vitinho jogou duas temporadas no Beira-Rio. Em 2015, foram 15 gols em 49 jogos. Já no ano passado, o atacante marcou 14 vezes em 47 partidas.

Eu quero muito agradecer por todos os momentos que tivemos juntos também quero me desculpar por qualquer outra coisa que tenha acontecido ao meu respeito inclusive pelo rebaixamento. Dizer que fui muito feliz jogando pelo com o manto colorado uma honra imensurável jogar no campeão de tudo mas infelizmente eu tive que deixá-lo por uma situação que eu não controlo . Amo muito esse clube, amo muito essa torcida que me fez crescer muito e fico também muito feliz com o carinho de todos, a partir de hoje sou um torcedor colorado que vai tá acompanhando mesmo aqui de longe todos os passos desse gigante que vai voltar à elite do futebol brasileiro . Meus companheiros de trabalho estou torcendo muito por vocês. Um grande beijo pra esse clube e a todos que o seguem apaixonado pelo Sport Clube Internacional. ¿¿¿¿¿¿¿¿ Uma foto publicada por Vittinho ¿¿ (@11vittinhooficial) em Jan 10, 2017 às 12:20 PST

