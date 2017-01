Emocionado, Alex se despede do Inter: "Meu ciclo um dia iria acabar"

Despedida

Se passou os últimos dias no Inter vestindo a camisa 12, Alex se despediu do clube nesta quarta-feira com o número 323. A marca, uma referência ao total de jogos pelo colorado, ficou estampada no uniforme recebido das mãos de dois sócios escolhidos pelo Inter para agradecer o meia pelos serviços prestados. Acima, ao invés de Alex, "obrigado".

– Meu ciclo um dia iria acabar, as coisas do futebol são assim, só tenho que agradecer a todos do Inter por tudo que passei aqui – comentou Alex.

Para chegar ao pronunciamento de despedida, Alex antes se despediu dos companheiros no vestiário. Depois, foi parado por Paulão para uma conversa e, a caminho da sala de imprensa, distribuiu abraços. Só então apareceu no local com os olhos vermelhos de tanto chorar.



- É difícil, sim, a despedida - admitiu. - Ia chegar em algum momento, seja pela aposentadoria, que seria um desejo... Mas vivemos num mundo competitivo. O Marcelo (Medeiros, presidente colorado) me trouxe do Catar para cá, convivemos e agradeço a ele porque é um dos caras que posso colocar a mão no fogo, até que provem o contrário, por ele.



O agradecimento de Alex veio depois de outro feito por Medeiros.



- Mostrei uma foto que guardo no celular: uma homenagem dos 250 jogos (de Alex pelo Inter) que tive privilégio de homenageá-lo naquele momento. Combinamos de conversar com vocês, em conjunto, porque quando um jogador atinge a condição de ídolo ele tem que ter reconhecimento, carinho e respeito, dos dirigentes, torcedores e profissionais da imprensa. E esse é o momento que nós, do Inter, queremos dizer "muito obrigado, Alex. Muito obrigado, mesmo".

