Ex-capitão do Inter concluirá curso de treinador em estágios com Abel Braga, Mano Menezes e Dorival

Nova carreira

O General vai virar técnico. Aos 36 anos, o capitão do bicampeonato da Libertadores do Inter, Bolívar, passará a habitar as casamatas. Bolívar já concluiu o curso de formação de técnico, da Federação Gaúcha de Futebol, e, no segundo semestre, fará o curso da CBF.

Em meio a isso, Bolívar passará por três estágios de peso, com os seus ex-treinadores Dorival Júnior e Abel Braga, além de um terceiro estágio, com o seu "vizinho" Mano Menezes. Nos próximos dias, Bolívar embarcará para Santos, a fim de acompanhar in loco o trabalho de Dorival para a arrancada do Paulistão e da Libertadores.

Leia mais:

Depois, será a vez de seguir viagem para o Rio de Janeiro, onde assistirá aos treinos e jogos do Fluminense de Abel Braga. Em uma terceira e última etapa, Minas Gerais. O Cruzeiro, do gerente executivo Paulo César Tinga, treinado por Mano Menezes, será o processo final de Bolívar rumo ao novo ofício.

– Aprendi muto com Dorival e com Abel, nos tempos de Inter. Agora, acompanharei o trabalho deles com outros olhos – comenta Bolívar. – Depois, vou assistir ao Mano. Começamos juntos as carreiras de jogador e de técnico, em Venâncio Aires. Uma das principais exigências para um treinador hoje é ter o vestiário na mão. E esses três são mestres nisso – elogia Bolívar.

O ex-zagueiro pretende assumir a sua primeira equipe ao final dessa temporada. Sonha começar um projeto já em janeiro de 2018, dando início à pré-temporada em sua nova função no futebol profissional. Bolívar terá como auxiliar Eduardo Hungaro, que foi o seu treinador no Botafogo de 2014, e que atualmente é técnico do Real Noroeste, do Espírito Santo.

* ZH Esportes