"Existe muita boa vontade de aproximar o Cirino do Inter", diz diretor-executivo do Flamengo

O Flamengo está disposto a aproximar Marcelo Cirino do Inter. Na noite desta quarta-feira, em entrevista à Rádio Gaúcha, o diretor-executivo do clube carioca, Rodrigo Caetano, admitiu a situação. No entanto, voltou a lembrar a complexidade do negócio envolvendo o atacante:

— O negócio do Cirino é complexo porque envolve muitas partes. O Flamengo o trouxe pelo apoio da Doyen Sports, quando ainda era possível. E ele, na verdade, tem vínculo federativo com o Atlético Paranaense. Temos contrato com o Cirino até início de 2018, um compromisso a honrar no ano que vem. São muitas partes, mas no que depender do Flamengo, já foi dito ao Inter, existirá muita boa vontade em aproximá-lo do Inter. Não por não existir interesse nele, mas por respeitar o Internacional e o atleta também demonstrar interesse. Como já foi dito, tem muito interesse do atleta em ter uma sequência maior — falou Caetano.



Por conta do compromisso financeiro com o jogador, o Flamengo tenta "dividir um pouco da responsabilidade futura". A situação torna complicada, por exemplo, uma espécie de troca do zagueiro Réver pelo atacante — mesmo com o alto interesse dos cariocas em manter o defensor emprestado até metade de 2017 pelo Inter.

— É difícil uma composição com o Cirino para ter o Réver. Quando clubes se aproximam, tudo facilita, mas não dá para pôr tudo num mesmo bojo — disse Caetano, recordando que o valor de mercado do atacante é superior ao do zagueiro.



