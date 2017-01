Flamengo quer "dividir investimento" com Inter para liberar Cirino e descarta troca por Réver

Negociação

O Flamengo se mostra disposto a liberar Marcelo Cirino para o Internacional. Além de o atacante não ser titular na equipe do técnico Zé Ricardo, o jogador já manifestou interesse em atuar no Beira-Rio. Porém, o clube carioca quer dinheiro. A ideia é dividir com os colorados o alto investimento que foi feito pelo atleta. Inclusive uma troca envolvendo o zagueiro Réver está descartada.

Marcelo Cirino foi contratado do Atlético-PR, em janeiro de 2015. Com o apoio do fundo de investimentos maltês Doyen Sports, o Flamengo pagou R$ 16 milhões por 50% dos direitos econômicos. O contrato firmado entre as partes, com duração de três anos, foge do que é comum no futebol. Se Cirino for negociado durante a vigência do acordo, a empresa terá direito a 80% do valor da venda, com apenas 20% ficando para o clube.

Por outro lado, se até fevereiro de 2018 Marcelo Cirino não for negociado, o Flamengo terá que ressarcir a Doyen pelo investimento feito, ou seja, terá que pagar R$ 16 milhões. Como o valor é considerado alto, os dirigentes cariocas pretendem aproveitar o interesse colorado para abater pelo menos parte do inevitável prejuízo.

"O negócio do Marcelo Cirino é complexo, pois envolve muitas partes. Houve um investimento e o Flamengo tem um compromisso a honrar em fevereiro de 2018 que não é baixo. Nós gostaríamos de dividir um pouco desta responsabilidade futura", explicou o diretor-executivo de futebol do Flamengo, Rodrigo Caetano, em entrevista à Rádio Gaúcha.

Marcelo Cirino sofreu com lesões durante a passagem pelo Flamengo e não é titular. O procurador do atleta, Pablo Miranda, declarou na terça (3), à Rádio Gaúcha, que jogar no Inter é "a opção número um" para o jogador, pois entende que o atacante está "desgastado", no clube carioca.

"No que depender do Flamengo, e disso foi dito ao Inter, existirá muita boa vontade em tentar aproximar ou direcionar o Marcelo (ao clube colorado). O atleta tem muito interesse em ter uma sequência maior e ele vislumbra o Inter como essa possibilidade. Da parte do Flamengo, existe boa vontade neste negócio, mas somos apenas uma das quatro partes", completa Caetano.

Porém, o Flamengo quer dinheiro. A ideia é cobrar um valor do Inter pela cessão do jogador para minimizar o prejuízo do negócio com a Doyen. Ainda que no Beira-Rio o atleta tenda a ser titular, um empréstimo sem custos aos colorados para valorizar o jogador e atrair um interesse europeu está descartado.

"Se não tivermos uma solução agora, é claro que nós também apostaríamos em maior utilização do Marcelo aqui. Ele foi artilheiro do Flamengo em dois anos consecutivos no campeonato estadual e sempre que esteve na melhor condição física e também teve bons jogos. Ele sabe fazer gols e tem um potencial difícil de se encontrar", finalizou Caetano.

Uma inclusão de Réver no negócio está descartada. Ainda que o zagueiro pertença ao Inter e esteja emprestado aos cariocas apenas até a metade do ano, Caetano acredita que, pela idade elevada do defensor, o valor de mercado é pequeno para abater o investimento em Marcelo Cirino.

"O Réver é um jogador de 32 para 33 anos e dificilmente terá valor de mercado. Ele tem é valor de uso. Não dá para colocar no mesmo tipo de negócio que o Cirino, que tem 24 para 25 anos e envolveu um investimento muito alto.

