Fora dos planos do Inter, Anderson analisa propostas de Atlético-MG e Middlesbrough-ING

O futuro de Anderson é incerto. Afastado do elenco principal do Inter para resolver a sequência de sua carreira, o meia analisa ofertas de Atlético-MG e Middlesbrough-ING. A direção colorada torce para que o acerto seja com os ingleses. Assim, poderia vender Anderson e livrar-se de vez do salário de R$ 500 mil mensais do jogador. Porém, caso o meia feche com o Atlético-MG para jogar a Libertadores, o Inter dificilmente deixará de pagar parte de seus vencimentos.

— É uma questão que trabalharemos internamente. Surgiu a proposta ontem (terça-feira), falamos com o Anderson ontem à noite. Falaremos sobre isso em um momento apropriado — disse o vice de futebol Roberto Melo, sobre o Inter ter de bancar parte dos salários de Anderson, caso ele assine com os mineiros.

