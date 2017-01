Ídolo colorado, Manga visita o Beira-Rio

Em casa

Considerado um dos maiores goleiros da história do Inter, Manga visitou o Beira-Rio nesta quinta-feira. O museu do clube, que conta com uma estátua do campeão das edições de 1975 e 1976 do Campeonato Brasileiro, esteve entre os locais que passou.

Leia mais:

Capitão na base, Lucas Marques deixa o Inter e se aproxima da Chapecoense

"Existe muita boa vontade de aproximar o Cirino do Inter", diz diretor-executivo do Flamengo

Como foram as contratações de Medeiros e Melo, os homens fortes do futebol do Inter em 2014



Na foto publicada pelo Inter nas redes sociais, Manga aparece destacando as mãos, famosa pelo tamanho e pelos dedos tortos.

*ZHESPORTES