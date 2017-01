Retomada

A direção do Inter quer dar uma recepção calorosa a seu grupo para 2017. Para isso, o clube abrirá os portões para que a torcida possa saudar o elenco de Antônio Carlos Zago. A partir das 10h30min, os torcedores terão acesso às arquibancadas através do portão 7 do Beira-Rio. Os atletas irão a campo depois da apresentação oficial à imprensa, que está agendada para 11h, na sala de conferências do estádio.

Antes

* ZH Esportes