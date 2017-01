Inter apresenta proposta de renovação para o lateral-direito William

Permanência

O Internacional já iniciou a movimentação para evitar perder o lateral-direito William. A ideia é dar um alto reajuste salarial para garantir a permanência do atleta por mais tempo no Beira-Rio e evitar que ele deixe o clube de graça em abril de 2018, quando termina o atual compromisso.



Com o contrato atual, William poderá assinar um pré-contrato com qualquer outro clube em outubro de 2017.

Desta forma, o Inter não receberia nenhum valor pela saída do atleta, algo similar ao ocorrido com o Grêmio na saída do lateral-esquerdo Marcelo Hermes, que assinou no início deste mês com o Benfica, de Portugal.

Até mesmo se o Inter receber hoje uma proposta oficial do futebol europeu por William, a direção colorada teria pouco poder de barganha para pedir um valor elevado, devido ao contrato curto e a iminência de o jogador sair de graça.

Por conta desses fatores, o valor que entraria nos cofres colorados seria considerado baixo, para um atleta que terminou 2016 valorizado pelas boas atuações e pela convocação para a Seleção Olímpica, que conquistou medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio.

Para evitar isso, os dirigentes colorados fizeram a proposta para renovar até dezembro de 2020, com um reajuste salarial. ¿A proposta é muito boa para o atleta, com uma extrema valorização¿, disse uma fonte que teve acesso aos números da oferta.

Existe a intenção dos representantes de William em não renovar com o Inter e apostar em uma saída do jogador para o futebol europeu na janela de janeiro.

A tendência é que o futuro do lateral no Beira-Rio seja definido até o dia 2 de fevereiro, quando termina a janela de transferências de inverno nos principais mercados europeus.

