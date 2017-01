Inter chega a acordo com Juventude e acerta contratação de Klaus

Definido

O Inter definiu neste domingo a contratação do zagueiro Klaus, 23 anos. O Juventude aceitou a proposta de empréstimo de um ano e já liberou o atleta da concentração em Bento Gonçalves.

O defensor chega a Porto Alegre nesta segunda para fazer exames médicos e assinar contrato. Klaus foi um dos destaques no acesso do Juventude à Série B em 2016, quando era um dos principais jogadores do time do técnico Antônio Carlos Zago, hoje no comando do Inter.



Leia mais:

Novo preparador físico do Inter diz que clube fará rodízio de jogadores

Troca de endereço: Inter de Zago se mudará para Viamão neste domingo

Treino físico com "renegados" trabalhando juntos encerra o dia de atividades no Inter



Além de Klaus, o Inter já está acertado com o lateral-esquerdo Uendel, do Corinthians, e está bem encaminhado com o lateral-direito Alemão, do Botafogo. Além deles já foram anunciados o zagueiro Neris e o atacante Roberson.

Acompanhe o Inter através do Colorado ZH. Baixe o aplicativo:

IOS

Android

*RÁDIO GAÚCHA