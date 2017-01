Inter confirma Adauri Silveira como novo diretor de futebol

Novidade

O Inter tem um novo diretor de futebol. Em nota no site oficial, o clube oficializou, nesta sexta-feira, que Adauri Silveira será o titular do posto. Ele trabalhará no departamento ao lado de Roberto Melo, vice de futebol colorado.

Empresário, 57 anos, Silveira tem passagens por outros cargos na direção do Inter. Ele foi diretor das categorias de base em 2011, do marketing em 2011 e 2012 e foi vice de marketing em 2013 e 2014.

