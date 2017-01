Inter consulta Sport por lateral-esquerdo 

No mercado

O Inter segue em busca acelerada por um lateral-esquerdo. O alvo mais recente é Renê, do Sport.

Aos 24 anos, o camisa 6 do Sport teve uma temporada irregular e o seu vínculo com o clube pernambucano se encerra no fim do ano. Para conseguir contratar o lateral, o Inter cederia jogadores ao Sport, possivelmente um volante e um atacante, as atuais necessidades da Ilha do Retiro.

— Eles me procuraram interessados no atleta, mas oferecendo apenas uma troca de jogadores. Mas não temos interesse nos atletas que eles colocaram à disposição. Por isso, a negociação morreu aí. Além disso, também não queremos abrir mão do Renê. Nossa intenção é renovar o contrato do jogador — disse o diretor executivo do Sport, Alexandre Faria, ao site Superesportes.

— Há interesse em ver o Renê no Inter, mas até o momento não iniciamos uma negociação — afirmou o empresário de Renê, Marcos Portela.



Portela e Renê detém 50% dos direitos do jogador. O restante pertence ao Sport.

— Renê teve um 2016 muito irregular — contou o repórter João de Andrade Neto, setorista de Sport do site Superesportes. — Ele começou a temporada como titular, mas sem jamais apresentar o alto rendimento de 2015. Assim que Osvaldo de Oliveira chegou, preferiu improvisar o costarriquenho Rodney Wallace na função, colocando Renê no banco. Com a saída de Osvaldo para o Corinthians, Renê jogou as últimas oito partidas como titular. Foi melhor do que no começo do ano, mas ainda ficou devendo — acrescentou Neto.



