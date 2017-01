Inter demite preparador físico para colocar profissional indicado por Antônio Carlos Zago

Mudança

A nova direção do Inter fez uma mudança importante na sua estrutura técnica de futebol. O preparador físico João Goulart, que era da comissão técnica permanente do clube, foi demitido alguns dias antes da reapresentação do grupo para a temporada 2017.

A área será comandada pelo profissional Carlos Pacheco, que faz parte da equipe trazida por Antônio Carlos Zago. Pacheco permanecerá no clube enquanto Zago for o treinador.

Leia mais:

Seijas comemora convivência com D'Ale e reforça a necessidade de "sofrer" na pré-temporada

Segundo dia de treinos do Inter tem a presença de Anderson

Técnico do Corinthians quer levar Anderson do Inter, mas direção paulista se mostra resistente



Este modelo, de confiar o comando da preparação física a alguém da confiança do técnico, já foi adotado várias vezes pelo Inter nos últimos anos.

Jorge Fossati, Dorival Júnior, Abel Braga e Diego Aguirre também tiveram a condição de formar a sua comissão técnica, indicando o profissional da parte física.

Com Fossati, em 2010, o preparador era o uruguaio Alejandro Valenzuela. Com Dorival, entre 2011 e 2012, o responsável era Celso de Resende. Com Abel, em 2014, o indicado foi Cristiano Nunes. Já com Aguirre, em 2015, o profissional era o também uruguaio Fernando Pignatares.

Carlos Pacheco (D) trabalhou no Juventude com o técnico Antônio Carlos e com o atacante Roberson (E) Foto: Felipe Nyland / Agencia RBS

João Goulart estava no clube há oito anos, quando assumiu a preparação física do time juvenil. Em 2013, foi promovido para o grupo profissional, sendo auxiliar de Paulo Paixão na comissão do técnico Dunga, e, no ano seguinte, auxiliar de Cristiano Nunes na equipe de Abel Braga.

Em agosto de 2015, quando Diego Aguirre foi demitido, João Goulart foi alçado à condição de titular da preparação física do grupo principal e trabalhou com os técnicos Argel, Paulo Roberto Falcão, Celso Roth e Lisca.

Desligado pelo clube, o profissional pretende seguir trabalhando na área e está aberto a propostas de outros clubes.

*BLOG GRE-NAL