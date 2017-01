Inter e William têm apenas duas semanas para resolver impasse

Prazo curto

Inter e William correm contra o relógio. As partes têm apenas duas semanas para definir a venda para o Wolfsburg. Caso não haja acordo até o dia 31 de janeiro, quando expira a janela de transferências do futebol alemão, clube e jogador se verão diante de um impasse.



O lateral já declarou publicamente que deseja sair do Inter para atuar no futebol europeu. Por este motivo, o clube decidiu afastar o jogador. Ele ficou de fora do grupo que foi para a pré-temporada em Viamão e treina separado dos demais atletas no CT do Parque Gigante.

O Wolfsburg já fez uma proposta de 3 milhões de euros por William, mas o valor foi considerado baixo pelo Inter. Os alemães ficaram de aumentar a oferta, mas, segundo as partes, isso não ocorreu até agora.

Para a venda ocorrer, além das partes chegarem a um acordo, é necessário toda a troca de documentação ser feita antes das 23h59min (horário alemão) do dia 31 de janeiro.



Se a transferência ocorrer depois do prazo, o clube alemão até poderá comprar os direitos do atleta, mas só poderá inscrevê-lo em julho, quando inicia a janela de verão na Europa.

Não havendo acerto com os alemães, Inter e William estarão diante de um imbróglio: ou o clube muda de ideia, reintegra o jogador e resolve aproveitá-lo nas competições da temporada mesmo após o lateral ter declarado que quer ir embora, ou então o atleta ficará pelo menos mais seis meses treinando separado.

O contrato de William com o Inter vai até abril de 2018. Em outubro de 2017, o jogador poderá assinar um pré-contrato com qualquer outro clube e, então, deixar o Beira-Rio de graça.