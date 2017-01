Inter encaminha renovação de destaques da base que subiram ao profissional 

Vão ficar

O Inter trabalha para não perder dois dos quatros jogadores que subiram recentemente da base ao profissional. Os contratos do lateral-esquerdo Iago e do zagueiro Ortiz foram revistos e um novo vínculo, agora profissional, será assinado nos próximos dias.

Até a semana passada, quando se reapresentaram com o grupo profissional, os dois tinham apenas contrato amador, de base, o que permitia que eles firmassem um novo vínculo com qualquer outro clube.



Leia mais:

Uendel é apresentado e comemora acerto com o Inter: "Mexe com o coração"

João Afonso, ex-Inter, é apresentado pelo Brasil-Pel

Depois de desejar "boa segunda" ao Inter, Corinthians provoca eliminação com "DVD infantil"



Ainda que o Inter não confirme, Iago e Ortiz devem ter os seus vínculos ampliados por mais três temporadas. O lateral de 18 anos foi um dos destaques em 2016 por conta de sua regularidade nas conquistas da Super Copa Gaúcha e Copa FGF. O mesmo aconteceu com Ortiz, que oscilou no fim de 2015 e, no ano passado, aprimorou determinados fundamentos e fez trabalho específico para adquirir massa muscular, rendendo maior imposição física e regularidade em suas atuações nas competições.



Charles e Diego, os outros dois atletas que subiram nesta temporada ao profissional, já haviam assinado contrato. O volante acertou o vínculo até abril de 2019 enquanto o atacante firmou até outubro do mesmo ano.

* ZHESPORTES