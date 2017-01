Inter enfrentará o Corinthians na segunda-feira pela Copinha

Definido

A Federação Paulista de Futebol definiu na noite de sexta-feira as datas e horários das partidas de oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os dois gaúchos ainda vivos no torneio, Inter e Juventude jogarão na segunda-feira.



O primeiro a entrar em campo será o time da Serra, às 16h, em Diadema. O Ju encara o Bragantino após eliminar o Água Santa nos pênaltis: 10 a 9 — o jogo terminou 2 a 2 no tempo regulamentar. Já o adversário da equipe gaúcha perdeu por 3 a 0, mas se classificou por ter a melhor campanha entre os eliminados da terceira fase.

Já o Inter pega o Corinthians às 20h em Barueri. As equipes são as duas melhores campanhas da Copa São Paulo até aqui, mas passaram pela terceira fase com vitórias apertadas. O Colorado bateu o Ceará por 1 a 0 e o Timão fez 2 a 1 no Coritiba.

OITAVAS DE FINAL

Sábado, dia 14 de janeiro

11h - Chapecoense x Ituano

16h - Ponte Preta x Batatais

18h45min - São Carlos x Paulista

20h45min - Mirassol x Botafogo

Domingo, dia 15 de janeiro

19h45min - Cruzeiro x Flamengo

10h - Avaí x Juventus-SP

Segunda-feira, dia 16 de janeiro

16h - Juventude x Bragantino

20h - Corinthians x Inter

*ZH Esportes