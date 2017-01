Inter não inclui Anderson e William em lista de pré-temporada

Fora dos planos

O Inter divulgou nesta manhã uma primeira lista de atletas que vão iniciar a pré-temporada para 2017. O único reforço no grupo é o atacante Roberson. O lateral William e o meia Anderson não estão na relação e, de acordo com o clube, vão seguir treinando no CT Parque Gigante até que "definam suas situações".

Anderson deve ser negociado para a Inglaterra ou para o Atlético-MG, que já o sondou. Se for para o clube mineiro, ele será emprestado, e Inter vai bancar parte do salário. Já William pode ter a venda sacramentada ao Wolfsburg nos próximos dias. O negócio deve ficar na casa dos 4 milhões de euros.



A lista conta ainda com os garotos Iago, Léo Ortiz, Charles e Diego, que sobrem ao elenco principal. Eduardo Sasha foi relacionado, mas seguirá tratando sua lesão no tornozelo. Ariel e Paulão, que chegaram a ter seus nomes ligados a outros clubes, integram a delegação colorada.

D'Alessandro é o único atleta que estava emprestado a outro clube que será aproveitado no grupo principal. Nomes como Bertotto, Maurídes e Cláudio Winck devem procurar outros clubes.

Ao longo da pré-temporada, o Inter deve incluir jogadores contratados na lista de jogadores. O zagueiro Neris e o lateral Uendel são os mais próximos.

Veja a lista:

Goleiros

Daniel, Danilo Fernandes, Jacsson, Keiller, Marcelo Lomba

Laterais

Artur, Ceará, Iago

Zagueiros

Eduardo, Ernando, Léo Ortiz, Paulão

Volantes

Anselmo, Charles, Eduardo Henrique, Fabinho, Fernando Bob, Rodrigo Dourado

Meias

Andrigo, D¿Alessandro, Gustavo Ferrareis, Seijas, Valdívia

Atacantes

Ariel, Aylon, Brenner, Diego, Eduardo Sasha (lesionad0), Nico López, Roberson

