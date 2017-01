Inter se reapresenta com discurso forte para voltar à Série A: "Não vamos negociar comprometimento"

Começa o ano

Poucas novidades, muitas ausências e discurso forte. Foi assim que o Inter se reapresentou para iniciar a pré-temporada 2017, nesta quarta-feira, no Beira-Rio. Sem contar com Alex, que rescindiu contrato, e Anderson e William, que vão treinar em separado, o grupo de Antônio Carlos Zago ouviu os recados da nova direção , que pede empenho total para voltar à elite do futebol brasileiro.

Antes mesmo de os jogadores se reapresentarem na sala de imprensa do Beira-Rio, às 11h desta quarta-feira, o Inter emitiu nota informando de duas ausências importantes: Anderson e William. Protagonistas de uma briga no ano passado, os dois estão de saída do clube. Treinarão separadamente dos demais no CT Parque Gigante até que suas situações sejam resolvidas – o lateral deve ser vendido ao Wolfsburg-ALE por 4 milhões de euros, e o meia pode ser emprestado ao Atlético-MG.

Alex, que rescindiu, não compareceu ao evento que marcou início da temporada colorada. O agora ex-camisa 12 deve conceder entrevista nesta sexta-feira.

O retorno de D'Alessandro foi a grande novidade. O meia argentino chegou à sala de conferências do Beira-Rio ao lado de Nico López e Ariel Nahuelpán. Sorridente, sentou na mesma fileira onde estavam Ernando e Seijas. Ouviu, ao lado de 28 companheiros seus – Sasha está na lista dos que se reapresentam, mas passou por artroscopia recente e deve voltar até abril – os discursos do presidente Marcelo Medeiros, do vice de futebol Roberto Melo e do técnico Antônio Carlos em tom encorajador para a disputa da Série B.

– A volta à série A é um compromisso de todos que estão aqui, os profissionais do clube, jogadores e dirigentes. Com o apoio do torcedor, nossa maior riqueza, tenho certeza de que, ao final desta caminhada, estaremos de volta à elite - iniciou Medeiros.

Melo seguiu no mesmo tom. Falou que dará toda a condição para esse grupo ao longo da temporada e, por isso, "não negociará comprometimento e entrega".

– Tenho certeza de que teremos êxito na nossa caminhada rumo à Série A. Não vamos negociar comprometimento, entrega, profissionalismo. Daremos todas as condições de que esse grupo precisa. O torcedor merece e precisa, e vai comprar isso.

De diferente, nomes da base e apenas um reforço vindo de fora, o atacante Roberson. Charles, Iago, Diego e Ortiz passam, a partir desta quarta-feira, a integrar o grupo principal e responder diretamente a Antônio Carlos Zago.

Depois, o grupo se deslocou até o gramado do Beira-Rio, onde fez a foto tradicional, sob os gritos de "vamo, vamo, Inter" de torcedores que compareceram à cerimônia oficial de abertura da temporada.

