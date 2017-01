Jogadores do Inter agradecem e se despedem de Alex pelo Instagram

Clube da Bolinha





A decisão do Inter de rescindir o contrato com Alex, nesta terça-feira, fez com que os companheiros do meia fossem às redes sociais para mandar mensagens de despedida. Valdívia, Eduardo Sasha e Alex, os três oriundos das categorias de base coloradas, escreveram mensagens no Instagram e agradeceram a companhia do veterano.

Veja as mensagens dos jogadores colorados:

PokoAvixeeeeeeeeee um cara que me ensinou muita coisa foi um pai , amigo e companheiro aqui no internacional tem o meu respeito! Pokopika ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ @alex12_oficial Uma foto publicada por Valdivia PokoLindo ¿¿¿¿ (@valdiviamagico_oficial29) em Jan 10, 2017 às 3:27 PST

Quero agradecer a você por tudo, pela convivência, pelos ensinamentos, por ser um cara alto astral e do bem e por tantas outras coisas. Você é um atleta e um ser humano que admiro muito !!! Que Deus continue iluminando sua vida !! Uma foto publicada por Eduardo Sasha (@eduardosasha) em Jan 10, 2017 às 4:20 PST

Foi um prazer jogar e conviver contigo @alex12_oficial . Muito obrigado por tudo, pelo jeito que tu me recebeu, pelos conselhos, e pela tua amizade. Te desejo muito mais saúde e sucesso, tamo junto monstro sagrado!¿¿¿¿¿¿¿¿ Uma foto publicada por A N D R I G O A R A U J O (@andrigoaraujo) em Jan 10, 2017 às 5:22 PST

