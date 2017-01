Jornal português aponta acerto de Maurides com o Belenenses 

Retorno a Portugal

O centroavante Maurides está de saída do Inter. O jornal O Jogo, de Portugal, publicou ontem uma foto do atleta desembarcando no país para realizar exames médicos no Belenenses. Ainda de acordo com a publicação, o acordo seria em definitivo.

O atacante já atuou no país em uma passagem pelo Arouca. No meio do ano passado, ele retornou e foi cedido ao Figueirense, a pedido de Argel, onde não teve continuidade.

Os valores que serão repassados ao Inter pelo jogador e o percentual que o clube manterá em uma futura venda ainda não foram revelados.

