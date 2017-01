Jornalista catarinense elogia Neris: "Sabe jogar com a bola nos pés"

Reforço

O Inter negocia a contratação do zagueiro Hueglo Neris, que defendeu o Santa Cruz nas duas últimas temporadas. Aos 24 anos, o jogador foi titular do clube pernambucano tanto na campanha da Série B, que confirmou o acesso à elite em 2015, quanto no rebaixamento no ano passado. Natural de Tucuruí-PA, Neris começou a jogar em Santa Catarina – e se destacou no futebol local.

Repórter do Jornal de Santa Catarina, de Joinville, Everton Siemann elogiou o zagueiro e disse que ele pode ser um bom nome para o Inter na Série B em 2017. Para o jornalista, Neris se destaca na saída de jogo e na bola aérea.

– O Neris é um dos melhores zagueiros que jogou na nossa região. É jovem. A primeira vez que vi ele foi no Camboriú, em que o próprio técnico apontou ele como destaque do time. É alto, forte, técnico, sabe jogar bem com a bola nos pés.

Siemann ressaltou as boas campanhas do zagueiro sob o comando do técnico Pingo, volante do Grêmio nos anos 1990.

– Ele é cria do Pingo, ex-volante do Grêmio. Era a peça-chave do time do Metropolitano de 2015. Neris é bom na bola aérea. É uma boa peça para a Série B. Tem a cabeça boa e a experiência de ter jogado a competição no Santa Cruz, um time de massa – completou.

