Lance de Craque doará mais de R$ 300 mil a beneficiados

Solidariedade

A edição de 2016 do Lance de Craque, que ocorreu em dezembro, no Beira-Rio, destinará a quantia de R$ 316.896,15 aos beneficiados. O valor foi definido após a finalização da prestação de contas.

Os familiares das vítimas do acidente envolvendo a Chapecoense receberão um quarto da renda líquida (R$ 166.896,15), o que totaliza R$ 41.724,03. Centro Kinder de Integração da Criança Especial, Projeto Aspirantes de Cristo e o Instituto São Benedito receberão doações ajustadas de acordo com o valor arrecado para os projetos do Funcriança. O repasse será feito pela Fundação LaSalle.



No dia 21 de dezembro, 15.022 pessoas foram ao Estádio Beira-Rio acompanhar a partida. O público gerou uma renda bruta de R$ 365.830,00. O custo de operação da partida ficou em R$ 198.933,85.



*ZHESPORTES