Leonardo Oliveira: o lateral analisado pelo Inter para o lugar de William

Opinião

O Inter agiu rápido e já elegeu um possível substituto William. A direção flerta com o lateral-direito Alemão, que disputou a reta final do Brasileirão pelo Botafogo. Antes de se mudar para o Rio, em setembro, o jogador era titular do Bragantino, na Série B.

O jogador de 26 anos e 1m74cm encaminhava a renovação com o Botafogo. Receberia R$ 50 mil mensais. Mas o Inter teria oferecido um valor maior. Volante de origem, Alemão tem boa recomposição defensiva, mas é menos eficiente no apoio. Antes de chegar ao Bragantino, em 2015, perambulou por pequenos paulistas, como Taboão da Serra, Nacional, União Barbarense e Independente de Limeira.