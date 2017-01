Leonardo Oliveira: o reforço de Seleção Brasileira buscado pelo Inter

Opinião

Quem topar com Maurício Dulac no corredor de um shopping ou em um restaurante jamais imaginará que se trata da única contratação do Inter em 2017 com selo de Seleção Brasileira. O estilo descolado, com bolsa atravessada e tênis esportivo, ajuda a imiscuir na multidão o analista de desempenho da confiança dos dois últimos técnicos da Seleção. Colaboram para isso o fato de Dulac, 37 anos, nunca ter sido da linha de frente e a pouca importância que o contexto do futebol dava à função de destrinchar números e torná-los informação aos técnicos.

A investida do Inter para trazer Dulac de volta ao Beira-Rio mostra a valorização que os analistas de desempenho ganharam neste processo de evolução do futebol brasileiro. Foram 10 anos no Beira-Rio. Iniciou como auxiliar de Luiz Fernando Ortiz no projeto Aprimorar, que trabalhava fundamentos com os guris da base. Pouco depois, acabou integrado ao vestiário do grupo principal. Chamou a atenção no Inter seu interesse por questões táticas, interpretações de números, análise de desempenho e tudo o mais que cerca um futebol no qual a intuição e o acaso encontram solo árido.



Quando foi chamado de volta para a Seleção Brasileira, Dunga o levou junto. Haviam se conhecido no Inter em 2013. Tite desembarcou na CBF na metade de 2016 e o reencontrou – Dulac estava na comissão técnica campeã da Copa Sul-Americana em 2008. O convite para regressar ao Beira-Rio veio nos primeiros movimentos da nova direção. O vice de futebol Roberto Melo era usuário das informações coletadas pelo Centro de Análise e Prospecção de Atletas (Capa) nos seus tempos de dirigente da base. Numa tradução livre, o Capa é um banco de dados de jogadores. Depois, quando foi diretor de futebol de Marcelo Medeiros, Melo acompanhava o trabalho de Dulac de esmiuçar adversários e analisar dados do próprio time do Inter.

A contratação pelo Inter foi negócio de ocasião. A família não pôde acompanhar Dulac no Rio. A mulher e as duas filhas, de 10 e quatro anos, ficaram em Porto Alegre. E a saudade causava-lhe um desconforto. Quando o Inter apareceu, o olho brilhou - mais ou menos como acontece quando ele se entusiasma ao falar de tática e análise de dados. O analista de desempenho pediu um tempo para pensar. E isso incluía conhecer as ideias de Antônio Carlos Zago. Não trocou uma palavra com o técnico. Interpretou-o vendo o seu Juventude jogar. Dulac assistiu a todos os jogos do time de Zago em 2016. Impressionou-se com as ideias modernas do novo chefe e a organização quase metódica do Juventude.

A afinidade entre os dois foi imediata. Na semana passada, quando me recebeu para uma entrevista no CT do Parque Gigante, Dulac recém havia saído de uma sala no vestiário em que assistia a um jogo com o técnico.

– O Zago é estudioso demais, estávamos vendo jogo agora mesmo. Ele organiza os times dele. Os conceitos dele são muito atuais, modernos – diz.

Peço um exemplo. Ele não se furta:

– Os times do Zago não marcam encaixado, de modo individual. Marca-se, hoje, por zona, não se precisa ficar correndo atrás do adversário. Os times dele são muito organizados, de uma filosofia de jogo bem definida.

Dulac volta com status de auxiliar técnico. Completará a comissão de Zago com Galeano e Odair Hellmann. Sua função será entregar para o técnico em campo as interpretações de jogos e treinos que vê em seu monitor. Hoje, através de um software australiano, consegue pinçar dados em tempo real da partida a que está assistindo. Essas estatísticas são interpretadas e reforçadas por imagens editadas.

Esse mesmo software permite que, no intervalo da partida, ele entregue ao treinador, em um tablet, apontamentos do primeiro tempo. A imagem torna ainda mais clara e enfática a orientação ao jogador. Um outro programa aponta a quilometragem, a movimentação e as estatísticas dos 22 atletas em campo. Esse mesmo trabalho de monitoramento será feito nos treinos. Todos os jogadores serão esquadrinhados e interpretados. Além de Dulac, o Inter conta com outros três analistas de desempenho. Nada escapará dos olhos deles. Que brilham quando começam a falar de um futebol que poucos ainda conseguem enxergar.