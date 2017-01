Leonardo Oliveira: o sucesso de Sampaoli e o sonho de inverno do Inter

Opinião

Os espanhóis estão encantados com Jorge Sampaoli. Os elogios pela campanha ascendente do Sevilla na La Liga já fazia Madri e Barcelona olharem para o sul da Espanha. Depois do 2 a 1, de virada, que acabou com a série invicta de 284 dias e 40 jogos do Real Madrid, o argentino virou a sensação no país. Blogueiro do diário Marca, Roberto Palomar apontou Sampaoli como a melhor contratação da temporada.

Os 39 pontos alcançados com a vitória de domingo impulsionaram o time à vice-liderança na La Liga, à frente do Barcelona, de Messi, e a um ponto do Real, que tem um jogo a menos. Nunca o Sevilla havia feito campanha igual. "O melhor Sevilla da história", escreveu o Marca.

Esses resultados confirmam o sucesso do argentino e mostram o devaneio do Inter em agosto de 2015, quando pegou um avião para tentar tirar Sampaoli da seleção chilena. Naquela época, ele já era um técnico inalcançável para os padrões brasileiros. Coube ao Inter, na volta a Porto Alegre, apostar em Argel.

