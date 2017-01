Leonardo Oliveira: os esquemas preferidos de Antônio Carlos Zago 

Opinião

As primeiras conversas com Antônio Carlos Zago deixaram a direção do Inter satisfeita e também ciente da forma de jogar dos seus times. O técnico costuma montar suas equipes de duas formas, no 4-4-2, não o tradicional, mas com duas linhas de quatro, na defesa e no meio, e no 4-1-4-1. Os dois modelos favorecem alguns jogadores de flanco, como Seijas e Valdívia, que será a grande aposta do clube para esta temporada. Seijas também pode se encontrar atuando por dentro na linha de quatro, como uma espécie de volante.

As formatações táticas adotadas pelo novo técnico também podem ajudar D'Alessandro, que em seus melhores momentos no Inter, sempre se posicionou no lado direito, para dali partir em direção à área. No River, o argentino atuou como meia, um típico enganche, ocupando o vértice ofensivo de um losango no meio-campo. Ficava livre e desincumbido das tarefas de marcação. Se o novo técnico colorado adotar o 4-4-2 e quiser D'Ale em posicionamento parecido, pode escalá-lo mais à frente, próximo do atacante — que deve ser Nico López.