Multa rescisória de William é de 60 milhões de euros, revela Inter 

Litígio

Há duas certezas no litígio do lateral-direito William com o Inter: o jogador será vendido, mas não sairá apenas pelos 3 milhões de euros (cerca de R$ 10 milhões) oferecidos pelo Wolfsburg.

O vice de futebol colorado, Roberto Melo, anunciou: o Inter não tem pressa em vendê-lo, até que receba valores condizentes com um jogador que foi titular nas últimas duas temporadas e que se sagrou campeão olímpico com a seleção. O Inter exige pelo menos 6 milhões de euros (R$ 20 milhões) na negociação e a multa rescisória de William é de proibitivos 60 milhões de euros (R$ 202 milhões).

– É a multa padrão do clube: 60 milhões de euros – declarou Melo.

O Inter, porém, poderia exigir do Wolfsburg dinheiro e a liberação do meia-atacante Bruno Henrique, de 26 anos, comprado ao Goiás por 4,5 milhões de euros. Bruno já foi alvo do Inter no ano passado. Agora, Santos e Corinthians também o querem.

– Essa possibilidade ainda não foi aventada – desconversou o vice de futebol.

Segundo Melo, o Inter foi surpreendido pelo desejo de William em deixar o Beira-Rio tendo contrato até maio de 2018 – o lateral já tem salários acertados com os alemães, mas, para isso, precisa sair na janela de janeiro.

— Não posso escolher os sonhos dele, mas posso obrigá-lo a cumprir mais um ano e quatro meses de contrato – disse Melo. — Queria que William tivesse o sonho de recolocar o Inter na Série A, já que ele fez parte do grupo, e não apenas o sonho de jogar na Europa – acrescentou o dirigente.



William se apresentou na manhã dessa quarta-feira no CT Parque Gigante, como os demais jogadores, mas ele e Anderson (que negocia com Atlético-MG e com Middlesbrough-ING) foram afastados pela direção até resolverem as suas situações. Ambos treinarão à parte do elenco de Antônio Carlos Zago.

* ZH Esportes