"Não vamos ter reformulação gigante", garante vice de futebol do Inter 

O vice de futebol do Inter, Roberto Melo, garantiu que o grupo colorado não sofrerá uma "reformulação gigante". De acordo com o dirigente, em entrevista na noite desta terça-feira, após a posse do presidente Marcelo Medeiros, o time precisa de equilíbrio e algumas correções:



– Reformulação é normal em toda a equipe. Vão acontecer saídas e chegadas. O Inter é um grupo qualificado, com alguns desequilíbrios. Mas vamos corrigir isso – disse Melo, para emendar sobre possíveis altos investimentos: – Estamos tomando pé da situação financeira para termos mais claros os passos que a gente pode dar. Sabemos as carências do clube. O Inter tem melhores condições que muitas das equipes brasileiras. Onde acharmos que vai nos agregar para jogar a Série B. Se tiver de fazer, vamos fazer.



O vice de futebol ainda destacou o desejo antigo da direção de contratar Marcelo Cirino, atacante que está na mira colorada. O jogador estava no Flamengo, mas pertence ao Atlético-PR e a Doyen, grupo de investidores. Melo tratou como um negócio "difícil", mas que está sendo analisado:



– O Cirino é um jogador de qualidade, que tentamos contratar em 2012, quando eu ainda estava na base. É uma contratação difícil porque envolve o Atlético-PR, a Doyen. Mas estamos analisando. Se tiver que fazer investimento, vamos fazer.



