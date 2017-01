Piffero é hostilizado por colorados na praia e gremistas evitam briga

Confusão na areia

Dirigente que comandou o Inter na queda para a Série B do Campeonato Brasileiro, o ex-presidente Vitório Piffero foi hostilizado por torcedores colorados nas areias de Atlântida, no Litoral Norte, na tarde de sábado. A confusão só não foi maior porque um grupo de gremistas defendeu o dirigente. As informações são da Rádio Gaúcha.

A praia estava bastante movimentada no meio da tarde quando começou a confusão. Dois torcedores colorados que faziam um churrasco na beira da praia com um grupo maior foram até o guarda-sol azul e branco onde estava o ex-presidente com mais cinco pessoas.



– Eu disse para ele que eu que estava pagando a cerveja dele – conta um torcedor (que pediu para não ser identificado), referindo-se à mensalidade que paga como sócio.

No bate-boca, Piffero rebateu as críticas, dizendo que havia dado 15 títulos a eles, segundo outro colorado que assistiu à confusão. Com o aumento da tensão, um grupo de gremistas interveio, impediu que os ânimos se exaltassem e evitou possível briga. Logo depois, o ex-presidente colorado deixou a beira da praia.

Até o fechamento dessa reportagem, Piffero não retornou à ligação da Rádio Gaúcha.