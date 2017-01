Presidente do Juventude confirma tratativa com Inter e não descarta ceder Klaus por empréstimo

Negociação em andamento

Detentor dos direitos de Klaus, o Juventude considera a possibilidade de emprestar o zagueiro para o Inter. O modelo de negócio já foi efetuado pelo clube da Serra com Elias — goleiro que foi destaque do time no Gauchão e na campanha que culminou no acesso à Série B —, que foi cedido à Chapecoense sem custos.

— O Juventude é um clube formador e de negócio, que precisa fazer vendas para fechar o orçamento. Neste ano, fizemos negociações de empréstimo. É uma das possibilidades que o clube trabalha. Essa possibilidade nunca foi fechada — cogitou Roberto Tonietto, presidente do Juventude.



Acompanhado do vice de futebol do Juventude, Jones Biglia, Tonietto esteve reunido nesta quinta-feira no Beira-Rio com Roberto Melo, vice de futebol do Inter, e Jorge Macedo, executivo, para tratar do negócio. Segundo o presidente, a negociação tende a avançar.

— Tivemos uma primeira conversa hoje. Houve um contato inicial. O Inter quer contar com o atleta. Não teve nada definido. Pode ser que a negociação ande nos próximos dias — afirmou. — O Inter está querendo contar com o atleta. A gente faz negócios. Quando duas partes querem, é mais fácil chegar a um denominador. O Juventude vai fazer o negócio se as condições forem favoráveis ao clube — projetou.

