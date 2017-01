Prestes a se reapresentar no Inter, Ceará acompanha goleada histórica do PSG com o filho

7x0

Ceará reviveu um momentos marcante de sua carreira neste final de semana. Antes de se reapresentar no Inter, o lateral-direito colorado voltou ao Parc des Princes, estádio do PSG, onde Ceará atuou de 2007 a 2012 e virou ídolo. A pedido do filho, a família aproveitou as férias em Paris e acompanhou uma partida do ex-clube.



Leia mais:

William não renova e Inter deve negociá-lo por 6 milhões de euros



Para a surpresa da família, o jogo virou um histórico 7 a 0 diante do Bastia pela Copa da França. Ao término da partida, o ex-jogador do clube foi até o vestiário e encontrou os brasileiros Thiago Silva e Lucas.



– Foi por causa do meu filho, que me pediu para vir ver um jogo do Paris Saint-Germain. Aproveitei as férias no Brasil para levá-lo aqui no Parc des Princes. Para mim, é também um prazer voltar e rever os amigos e ex-colegas. Fico sempre muito feliz por voltar ao Parc e ver as melhorias, porque ele mudou muito desde que saí – disse, para emendar sobre o placar que entrará para a história: – Nós não esperamos uma goleada assim, é melhor ainda voltar e conseguir assistir a uma vitória por 7 a 0, algo que não acontece todos os dias. Ainda por cima os meus compatriotas Thiago Silva e Lucas marcaram, por isso foi realmente uma noite maravilhosa. Espero que as coisas funcionem bem para o Paris Saint-Germain este ano. Eu sempre torço por este clube. Os confrontos contra o Barcelona não serão fáceis, mas esperamos que o Paris consiga se classificar.



Ceará se reapresenta junto aos demais jogadores do Inter às 10h desta quarta-feira. Nas férias, em Belo Horizonte, o lateral fez atividades com um personal trainer para voltar das férias em boas condições físicas.



* ZHESPORTES

levá-lo aqui no Parc des Princes. Para mim, é também um prazer voltar e rever os amigos e ex-colegas. Fico sempre muito feliz por voltar ao Parc e ver as melhorias, porque ele mudou muito desde que saí – disse, para emendar sobre o placar que entrará para a história: – Nós não esperamos uma goleada assim, é melhor ainda voltar e conseguir assistir a uma vitória por 7 a 0, algo que não acontece todos os dias. Ainda por cima os meus compatriotas Thiago Silva e Lucas marcaram, por isso foi realmente uma noite maravilhosa. Espero que as coisas funcionem bem para o Paris Saint-Germain este ano. Eu sempre torço por este clube. Os confrontos contra o Barcelona não serão fáceis, mas esperamos que o Paris consiga se classificar.Ceará se reapresenta junto aos demais jogadores do Inter às 10h desta quarta-feira. Nas férias, em Belo Horizonte, o lateral fez atividades com um personal trainer para voltar das férias em boas condições físicas.