Pretendido pelo Inter, Juninho renova com o Bahia

Pretendido pelo Inter, Juninho deve ficar no Bahia em 2017. O volante renovou com o clube baiano no fim da noite de terça e fica mais longe de uma possível negociação com a direção colorada.



A ideia inicial era envolver o goleiro Muriel como moeda de troca na negociação. Ele esteve na campanha do acesso à Série A do clube baiano e não deseja retornar ao Inter.



Um dos destaques da Série B de 2016 pelo Bahia, Juninho marcou 11 gols em 55 jogos. Em entrevista à Rádio Gaúcha, falou recentemente sobre o interesse do Inter:



— O Inter é um grande clube. Acho que todos os jogadores ficariam felizes de jogar no clube. Eu não sou diferente. Mas eu deixo essa parte com meu empresário, quero estar com a cabeça tranquila para aproveitar minhas férias — disse, antes de renovar com o Bahia até dezembro de 2018.



