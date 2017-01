Quem chega, quem sai, quem volta: Inter abrirá a temporada 2017 na manhã desta quarta-feira

Recomeço

A temporada 2017 para o Inter terá início às 10h desta quarta-feira. Os jogadores se apresentarão no CT Parque Gigante. Às 11h, as formalidades junto à imprensa, na sala de conferências do Beira-Rio, com o elenco, o presidente Marcelo Medeiros, o vice de futebol Roberto Melo e o técnico Antônio Carlos Zago. Em seguida, Em seguida, os atletas irão ao gramado, tendo o acesso às arquibancadas liberado para os torcedores.. Além do atacante Roberson, outras duas caras novas poderão surgir na abertura da temporada colorada: o zagueiro Neris e o lateral-esquerdo Uendel. Neris pode até mesmo ser apresentado junto com o grupo de Zago.

A direção colorada tenta finalizar essas duas contratações. O zagueiro de 24 anos, do Barra-SC, e que disputou o Brasileirão pelo Santa Cruz-PE, está com o acerto encaminhado com o Inter. Ficará até 31 de dezembro no Beira-Rio, com possibilidade de compra dos direitos econômicos e renovação de contrato por mais dois anos. Neris é considerado um jogador rápido e, sobretudo, com boa saída de bola. Essa última, uma exigência da qual o técnico Antônio Carlos Zago não abrirá mão em 2017.

— Neris é um zagueiro promissor. Não sei se já estará pronto para o Inter, mas tem um bom trabalho de bola e sabe jogar firme — comenta Marcos Leandro, repórter do Jornal do Commercio, de Recife.

Já a negociação com o Corinthians, por Uendel, de 28 anos, avançou rapidamente, mas ainda depende de algumas definições. A tendência é que o atleta seja contratado por empréstimo, até o final da temporada, com os direitos fixados. Mas, como ambos os clubes encontram dificuldades financeiras para contratar nesse momento, não se pode descartar que haja uma troca em definitivo de jogadores com o clube paulista. Antes de mirar Uendel (que teve uma rápida passagem pelo Grêmio, sem jogar uma partida sequer, em 2010), o Inter sondou os laterais-esquerdos Mena (Cruzeiro), Sidcley (Atlético-PR) e Renê (Sport). Uendel tem o aval de Zago. A grande passagem da carreira do lateral foi em seu período de Ponte Preta (de 2011 a 2014), o que o levou a ser contratado pelo Corinthians, em 2014. No Parque São Jorge, foi titular em 33 dos 38 jogos do clube no Brasileirão.

— Caso se confirme, será uma contratação surpreendente. É surpreendente que Uendel troque a primeira divisão pela segunda, sendo que tem prestígio. O Corinthians não está na Libertadores, é verdade, mas é o Corinthians. Se fechar, é uma opção curiosa de carreira. Para o Inter, acho uma ótima contratação. Quando Fábio Santos saiu do Corinthians, Uendel se mostrou no mesmo nível e até melhor, em alguns jogos – analisa o comentarista do canal Sportv, o gaúcho Sérgio Xavier Filho.

— Uendel teve um ano razoável , como todo o Corinthians. Foi, enfim, o titular da lateral. Tem boa noção de marcação e apoia bem, sem ser agudo. Vai mais por dentro do campo do que para o fundo. Tem certa habilidade para iniciar as jogadas e é um cara rodado, capaz de escolher a melhor jogada — afirma Arnaldo Ribeiro, comentarista do canal ESPN.

Se o Inter ainda tenta encaminhar novos reforços, também sabe que perderá William. O lateral-direito não aceitou a renovação de contrato e espera que o clube aceite os 3 milhões de euros (R$ 10 milhões) oferecidos pelo Wolfsburg pelos seus direitos. O vínculo do jogador com o Inter vai até maio de 2018. O Beira-Rio ainda tem algum tempo para barganhar e conseguir um valor mais elevado pelo camisa 2 (o clube quer 6 milhões de euros ou R$ 20 milhões).

— O atleta agradeceu imensamente a intenção do clube e a proposição feita, mas recusou por conta da oportunidade e do sonho de atuar na Europa terem chegado de maneira concreta — disse a nota oficial, publicada através da assessoria de imprensa de William.

A questão agora é o que fazer com William. O lateral deverá ser mantido no elenco, mas dificilmente voltará a vestir a camisa do Inter. Em um primeiro momento, Ceará e Winck surgem como alternativa para a função. O Inter estreará na temporada no dia 29 de janeiro, fora de casa, contra o Veranópolis, na abertura do Campeonato Gaúcho.

Quem se apresentará nesta quarta-feira

Goleiros: Danilo Fernandes, Marcelo Lomba, Keiller e Daniel

Laterais: Ceará, Artur, Iago e William*

Zagueiros: Ernando, Eduardo e Paulão

Volantes: Anselmo, Charles, Rodrigo Dourado, Fabinho, Eduardo Henrique, Bertotto e Fernando Bob

Meias: D'Alessandro, Alex, Anderson, Andrigo, Ferrareis, Valdívia e Seijas

Atacantes: Ariel, Brenner, Aylon, Roberson, Diego, Nico López e Sasha**

Técnico: Antônio Carlos Zago





Jogadores emprestados (ou em vias de empréstimo)

Jacsson (Tubarão)

Marquinhos (Sport)

Alan Costa (Vitória)

Geferson (Vitória)





Quem pode chegar

Neris (zagueiro)***

Uendel (lateral-esquerdo)

Klaus (zagueiro)

Um centroavante





Quem volta de empréstimo (nem todos permanecerão para a temporada)

Muriel

Maurides

Augusto

Cassiano

João Afonso

Taiberson

Cláudio Winck

Bruno Baio

Réver

Carlos Luque

Bruno Gomes

Mike

* William não deseja permanecer no Inter, não aceitou a renovação de contrato, e quer sair nesta janela para o Wolfsburg-ALE. O clube alemão apresentou uma oferta abaixo do que o Inter deseja pelo jogador (3 milhões de euros, contra 6 milhões de euros) e, enquanto os clubes passarão a negociar, o aproveitamento do lateral no Beira-Rio é incerto.

** Sasha passou por uma cirurgia no tornozelo direito e o seu retorno aos gramados está previsto para abril.

*** O zagueiro Neris poderá ser apresentado junto com o elenco colorado.





Quem são os (possíveis) próximos reforços

Hueglo dos Santos Neris

24 anos

1m90cm de altura

Zagueiro

Destro

Natural de Tucuruí-PA

Clubes: Camboriú (2012/2013), Brusque (2014), Avaí (2014), Santa Cruz (2015/2016)

Títulos: Pernambucano (2015/2016) e Copa do Nordeste (2016)





Uendel Pereira Gonçalves

28 anos

1m79cm de altura

Lateral-esquerdo

Canhoto

Natural de Araranguá-SC

Clubes: Avaí (2009/2010), Grêmio (2010), Flamengo (2011), Ponte Preta (2011/2013) e Corinthians (2014/2017)

Títulos: Catarinense (2010) e Brasileiro (2015)

* ZH Esportes