Renovação de William com Inter complica, e jogador pode ser negociado com futebol europeu

Possível saída

O lateral-direito William não deve permanecer no Beira-Rio em 2017. O jogador tem contrato até maio de 2018 e, em outubro, já poderá assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. O atleta está valorizado no futebol europeu e, neste momento, os seus representantes dificilmente aceitariam uma renovação contratual.



Até agora, o Inter não recebeu nenhuma proposta oficial pelo atleta. No entanto, há clubes europeus interessados no jogador, e a tendência é que a direção colorada receba uma oferta ainda no mês de janeiro. Se o clube recusar, existe o risco de o atleta não renovar contrato e sair de graça ao fim do vínculo.

Leia mais:

Os destaques na estreia do Inter na Copa São Paulo

Comentaristas avaliam contratações de times brasileiros na janela de transferências

Pretendido pelo Inter, Juninho renova com o Bahia

O Palmeiras manifestou interesse em William em dezembro. No entanto, a preferência do jogador é atuar no exterior.



Acompanhe o Inter através do Colorado ZH. Baixe o aplicativo:

IOS

Android

*RÁDIO GAÚCHA