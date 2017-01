Sasha passa bem após a cirurgia no tornozelo, realizada em São Paulo, e retorna neste sábado a Porto Alegre

Recomeço

Sasha foi submetido a sua quinta cirurgia de tornozelo, na manhã dessa sexta-feira, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O meia-atacante colorado de 24 anos passa bem e, após ser reavaliado pelo corpo de cirurgiões responsável pela operação, será liberado neste sábado para retornar a Porto Alegre. O jogador deverá iniciar a fisioterapia já neste domingo, no CT Parque Gigante.

Desde o ano passado, Sasha passou a sentir fortes dores no tornozelo direito, provocadas pelo constante impacto entre os ossos, o que gerou a formação de osteófitos (bicos de papagaio). Correr se tornou sinônimo de tortura. Por isso, foi submetidoà cirurgia.

Essa foi a quarta operação no tornozelo direito. O procedimento foi realizado por um cirurgião especializado em pés e a previsão mais otimista de retorno aos gramados é para o final de março. A pessimista, para depois do Gauchão. A única certeza é que sairá atrás dos demais na briga por vaga no time de Antônio Carlos Zago.

Sasha optou pela viagem a São Paulo porque essa cirurgia foi feita em duas etapas: na primeira, haverá a limpeza do tornozelo para a retirada dos bicos de papagaio e algum fragmento ósseo, que haja no local; na segunda, um nervo do tornozelo foi corrigido, pois ele também gerava fortes dores e limitava alguns deslocamentos laterais do jogador. Tal procedimento se espera como definitivo para acabar com o sofrimento de Sasha. Daí, a necessidade de uma parada maior agora.

