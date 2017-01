Sasha passará por nova cirurgia e perderá a pré-temporada do Inter

Fora de ação

Eduardo Sasha não começará a pré-temporada do Inter, em Viamão. Nos próximos dias, o meia-atacante será submetido a uma artroscopia no tornozelo direito, a fim de corrigir uma lesão crônica — a mesma que o tirou de alguns jogos no Brasileirão e que o fez atuar com dores em outros tantos. A previsão é que fique sem treinar por pelo menos três semanas.

Com a cirurgia, Sasha perderá o período de treinos e também os primeiros jogos do clube na temporada. Péssima notícia para ele, que não poderá se mostrar ao técnico Antônio Carlos Zago, isso depois de um segundo semestre irregular. Sairá atrás dos demais por uma vaga na equipe.

Essa será a quarta cirurgia de Sasha no mesmo tornozelo em um período de três temporadas. Em 2015, ele foi submetido a dois procedimentos: um em maio, outro em setembro. Na época, o jogador tentou fazer sessões de fisioterapia e outros procedimentos para evitar a operação, sem sucesso. Ao final de 2014, Sasha já havia passado por uma intervenção no local.

* ZH Esportes