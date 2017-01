Seijas comemora convivência com D'Ale e reforça a necessidade de "sofrer" na pré-temporada 

Projetando a temporada

O Inter que Antônio Carlos mandará a campo ainda é mistério. Se terá Seijas e D'Alessandro no meio-campo também é assunto para a próxima semana, quem sabe. Mas o venezuelano, em entrevista na manhã desta quinta-feira, já falou da importância de o grupo contar com o retorno do camisa 10. Se ainda não em campo, ao menos, em um primeiro momento, na convivência diária:



– Para mim, compartilhar com ele (D'Alessandro) é muito importante. Além do que ele representa para a história do clube. Sempre o vi como exemplo a seguir, jogar. Então, é compartilhar pré-temporada, treinamento, jogo. Vai ser muito legal, espero desfrutar. Estar com um cara que representa tanto, motiva. Chama a responsabilidade pelo simples fato de ter voltado. Ele está aqui, isso para nós é muito importante – disse o meia Seijas, após a atividade da manhã no CT Parque Gigante.



O venezuelano, que chegou no segundo semestre de 2016 e fez parte da campanha do descenso, falou ainda sobre a necessidade de "sofrer" durante a pré-temporada por conta do "ano muito longo" que o Inter terá nesta temporada:



– Nosso objetivo mudou drasticamente, é uma realidade que sabemos e compreendemos. Por isso acho que esse primeiro mês é importante, sofrer na parte física, porque é um ano muito longo. Se não se preparar bem, não dá.



* ZHESPORTES