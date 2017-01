Sem Muriel e Jacsson, Inter define grupo para a pré-temporada em Viamão

Definições

O Inter inicia hoje os trabalhos em Viamão. A pré-temporada no Vila Ventura dará sequência ao que já foi feito no CT Parque Gigante. Nos próximos dias, Antônio Carlos deve começar a montar a equipe que pensa para o início das competições de 2017. Como anunciado anteriormente pelo clube, Anderson e William não estarão com o grupo.

Muriel, também não estava na lista inicial, mas treinou o tempo todo com o grupo principal de goleiros no Parque Gigante. Mesmo assim, ficou de fora da relação que vai ao Vila Ventura e definirá seu futuro nas próximas semanas. Quem estava na lista e não vai para Viamão é Jacsson, goleiro que chegou a atuar em 2016, mas não deverá ser utilizado em 2017.

O zagueiro Klaus e os laterais Uendel e Alemão, que ainda não foram confirmados pelo Inter, devem se juntar ao grupo ao longo dos trabalhos.

Quem está em Viamão:

Goleiros: Daniel, Danilo Fernandes, Keiller e Marcelo Lomba.

Defensores: Artur, Ceará, Eduardo, Eduardo Henrique, Ernando, Iago, Léo Ortiz, Neris e Paulão.

Meias: Andrigo, Anselmo, Charles, D'Alessandro, Fabinho, Fernando Bob, Gustavo Ferrareis, Rodrigo Dourado, Seijas e Valdívia.

Atacantes: Aylon, Brenner, Diego, Nico López e Roberson.

Lesionados:

Eduardo Sasha e Ariel

Quem deve se juntar ao grupo:

Klaus, Uendel e Alemão

Quem não será utilizado:

Muriel, Thales, Cláudio Winck, William, Anderson, Bertotto, Silva, Taiberson, Cassiano e Bruno Baio

Quem já saiu:

Mike (América-MG), Maurídes (Belenenses) e João Afonso (Brasil de Pelotas)

