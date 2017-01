Sport anuncia o atacante Marquinhos, que estava no Inter 

Mercado

O atacante Marquinhos, que já vinha trabalhando com os novos companheiros de clube, foi oficialmente anunciado pelo Sport nesta quinta-feira. Com contrato de empréstimo de um ano, ele chega cedido pelo Inter.

O atleta chegou ao Colorado no início do ano passado, mas não teve sequência e conviveu com algumas lesões. Ao site do Sport, ele destacou a vontade de vestir a nova camisa: Existiam outras possibilidades, mas eu disse para o meu empresário que queria jogar no Sport. Fiquei muito animado quando soube do interesse."

Pelo inter foram 19 jogos, a maioria no primeiro semestre, e um gol marcado.

*RÁDIO GAÚCHA