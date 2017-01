Torneio da base do Inter homenageia Josimar, uma das vítimas da tragédia da Chapecoense

Meninos em campo

O final de semana da base do Inter foi para colocar os pequenos do sub-11 em campo, na Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, e homenagear Josimar, uma das 71 vítimas da tragédia com o voo da Chapecoense, que cresceu no clube colorado. A Copa Josimar Sub-11 começou na sexta-feira e conta com a presença do Palmeiras, Atlético-PR, Criciúma e Chapecoense.



A novidade do torneio ficou por conta da forma de disputa, com nove jogadores e campo reduzido (50m x 72m) - as fileiras tem 2,20m x 5m e a bola é mais leve também.

— Seguimos as recomendações da Fifa para iniciação no futebol e, assim, os jogos ficaram mais dinâmicos, crianças tocam mais na bola, mantendo noções de posicionamento - explica Jorge Andrade — diretor da base do Inter.

O coordenador técnico Luiz Fernando Ortiz acrescenta que a ideia partiu de experiências no futebol europeu:

— A ideia de fazer um campeonato de futebol 9 e em campo reduzido com a categoria Sub-11 veio da experiência que tivemos com o clube em viagens pela Europa, onde as categorias menores treinam futebol de 5, de 7 e de 9, até que cheguem ao futebol de 11. Existe também um programa da Fifa de iniciação no futebol, que também prega essas modificações, para que haja o melhor desenvolvimento das crianças — finalizou Ortiz ao site oficial do clube.

O campeão do torneio será conhecido na tarde deste domingo.