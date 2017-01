Trabalho tático marca o primeiro treino do Inter em Viamão

Intensidade

Iniciou de fato na manhã desta segunda-feira a pré-temporada colorada no hotel Vila Ventura, em Viamão, onde os atletas ficarão concentrados até o próximo dia 25. Ainda que já tenha comandado outros treinos na última semana no CT Parque Gigante, a partir de agora o técnico Antônio Carlos poderá conviver mais de perto com o grupo de jogadores.

No primeiro treino no novo refúgio colorado o treinador orientou uma atividade com bola, num trabalho de ataque contra defesa, onde defensores, numa linha com três zagueiros, davam combate a quatro atacantes que se infiltravam em velocidade.

Na sequência, um treino de dois toques em campo reduzido. Ainda longe de esboçar uma escalação, o comandante já mostra seu estilo: desde os primeiros treinos, ainda em Porto Alegre, em ao menos uma das atividades do dia há o contato com a bola. Normalmente os primeiros dias da temporada costumam ser dedicados a trabalhos físicos.

Foram três desfalques no treino da manhã. Fabinho, com uma tendinite, será avaliado pelo departamento médico. Valdívia, que sofreu uma pancada no tornozelo direito na última semana, ficou na fisioterapia e Nico López realiza trabalhos físicos, já que perdeu alguns treinos em função de uma virose.

Além deles, Ariel, com uma lesão muscular, está afastado por três semanas e fora, portanto, da pré-temporada. O Inter fará dois jogos-treinos no período e o primeiro compromisso oficial será no dia 29 de janeiro, na estreia no Gauchão contra o Veranópolis.

O Inter relacionou 28 jogadores para a pré-temporada:

Goleiros: Daniel, Danilo Fernandes, Keiller e Marcelo Lomba.

Defensores: Artur, Ceará, Eduardo, Eduardo Henrique, Ernando, Iago, Léo Ortiz, Neris e Paulão.

Meias: Andrigo, Anselmo, Charles, D'Alessandro, Fabinho, Fernando Bob, Gustavo Ferrareis, Rodrigo Dourado, Seijas e Valdívia.

Atacantes: Aylon, Brenner, Diego, Nico López e Roberson.

