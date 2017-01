Treino esboça primeiro time titular do Inter de Zago

Pré-temporada

Ainda é muito cedo para apostar qual será escalação do Inter para o primeiro compromisso oficial da temporada. Mas no treino desta terça-feira, em Viamão, já foi possível perceber algumas ideias do técnico Antônio Carlos sobre o time colorado.

Na atividade ocorrida no gramado do hotel Vila Ventura, pela primeira vez desde o início do trabalho a comissão técnica esboçou uma escalação. Em um treino que teve diversas atividades físicas mescladas com trabalhos táticos, em determinado momento nove jogadores de cada lado se enfrentavam em campo reduzido com pequenas metas colocadas nas extremidades.

Na equipe que pode ser considerada titular, apareciam: Ceará, Eduardo, Ernando e Artur; Rodrigo Dourado, Eduardo Henrique, Seijas e D'Alessandro; Aylon. Logo depois, o atacante Diego se integrou também ao time.



Nas primeiras das muitas trocas realizadas, Charles e Roberson entraram nas vagas de Eduardo Henrique e Aylon. A partir daí o campo inteiro foi utilizado, inclusive com a participação dos goleiros. Marcelo Lomba ficou entre os titulares, e Danilo Fernandes no time de baixo.

Chamou atenção a movimentação de D'Alessandro, que tinha muita liberdade e aparecia muitas vezes no ataque, quase caracterizando um 4-3-3. Vale ressaltar que Nico López, recuperado de uma virose, e Uendel, apresentado nesta terça, treinaram pela primeira vez na pré-temporada e apareceram entre os reservas.

Recuperado de virose, Nico López participou da atividade Foto: Leonardo Acosta / Agência RBS

A equipe que trabalhou a maior parte do tempo como titular, portanto, teve: Lomba; Ceará, Eduardo, Ernando e Artur; Charles, Dourado, Seijas e D'Alessandro; Diego e Roberson.



