Uendel se despede do Corinthians e deve ser anunciado pelo Inter nesta quinta

Mercado

Quando foi revelado o interesse do Inter na contratação do lateral-esquerdo Uendel, boa parte da torcida do Corinthians levantou o questionamento: por que ele largaria o Timão, onde é titular há um ano e meio e respeitado como um dos líderes do elenco, para jogar a Série B e participar de um momento de reconstrução do Colorado? O questionamento é válido, ainda mais agora que as negociações estão concluídas e o jogador a caminho do Beira-Rio.



Nesta quarta-feira, Uendel esteve no CT Joaquim Grava apenas para retirar alguns pertences e se despedir de jogadores e funcionários do clube. Ele teve uma conversa rápida com membros da diretoria em que explicou as motivações de sua decisão e ouviu desejo de boa sorte no futebol gaúcho. A trajetória iniciada em janeiro de 2014 chegou ao fim com um título brasileiro, em 2015, e após um ano e meio como titular.

Leia mais:

Emocionado, Alex se despede do Inter: "Meu ciclo um dia iria acabar"

Na apresentação, atacante Roberson fala da confiança de retorno do Inter à Série A

VÍDEO: William treina separado do grupo do Inter



O Inter pagará R$ 3,5 milhões por 100% dos direitos econômicos de Uendel, sem outros jogadores envolvidos em troca ou modalidades diferentes de negócio. A tendência é que o anúncio ocorra nesta quinta-feira, assim que o lateral for aprovado nos exames médicos.



As razões do Corinthians para vender um titular

Uendel tinha contrato até o fim do ano que vem, quando terá 30 anos. A idade já é considerada elevada pelo mercado, e o Timão levou isso em conta quando recebeu a oferta do Inter. Além da crise financeira que exigia venda de jogadores para fazer caixa, o Corinthians nunca recebeu ofertas por Uendel, e entendeu que a chance de negociá-lo com o Colorado talvez seja a única de obter lucro com um jogador pelo qual pagou R$ 2,5 milhões no passado.



Aliado à necessidade financeira, o Corinthians tem confiança nos dois laterais-esquerdos que permanecem no elenco em 2017: Guilherme Arana e Moisés, que volta de empréstimo. Por fim, a tendência é que Guilherme Romão seja promovido ao elenco principal após a Copa São Paulo de Juniores, permanecendo como uma terceira opção do elenco.



As razões de Uendel para trocar o Timão pelo Inter

Além do temor de perder espaço em 2017, como indicado no segundo semestre do ano passado graças às boas atuações de Guilherme Arana, Uendel encontrou condições bem mais vantajosas na proposta do Inter do que se permanecesse no Corinthians: o clube gaúcho oferece contrato válido por três temporadas, ao contrário dos dois que ele ainda possuía no Parque São Jorge. Além disso, o salário do lateral terá um salto de quase 100% e ele ainda receberá valores relativos às luvas diluídos em três anos.