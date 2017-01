Virose e pancada no tornozelo tiram Nico López e Valdívia das atividades do Inter

Desfalques

Nico López e Valdívia assustaram os colorados na manhã desta sexta-feira. Com indisposição, o atacante uruguaio foi levado à emergência do hospital Mãe de Deus para uma bateria de exames antes mesmo das atividades iniciarem. O meia precisou deixar o treino mais cedo.



Na tarde desta sexta, o clube confirmou que Nico López está com uma virose e quadro febril. Diante disso, será "resguardado de treinos até melhorar o quadro clínico". De fora das atividades comandadas por Antônio Carlos Zago, o atacante será avaliado diariamente.



Já Valdívia sofreu uma pancada de Roberson no tornozelo direito. O local é o mesmo que havia sofrido outro choque no último jogo da temporada anterior. Por isso, a tarde foi de fisioterapia para o jogador.



O grupo que esteve disponível para os trabalhos fez apenas academia e piscina à tarde. Para sábado, a programação do Inter prevê atividades em dois turnos.



*ZHESPORTES