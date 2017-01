Vitória se aproxima de acerto com atacante pretendido pelo Inter 

Mais longe do Beira-Rio

O Vitória está vencendo a concorrência com o Inter na busca de reforços para o ataque. O clube baiano avançou nas conversas com o Corinthians e está mais perto de anunciar o atacante Lucca, de 26 anos, que também era pretendido pela direção colorada.

— Temos uma negociação avançada com o Lucca — confirmou ao Blog Gre-Nal o assessor de futebol do Vitória, Gerson Figueiredo.

Atacante de movimentação, mas também apto para atuar como homem de área, Lucca era pretendido por Ponte Preta, Vitória e Inter.

Com a proximidade de acerto do jogador com os baianos, o Inter deve centralizar os esforços no atacante Marcelo Cirino, do Flamengo.

No entanto, os altos valores envolvidos e o envolvimento de várias partes do negócio dificultam as tratativas.

O Vitória já contratou por empréstimo para a temporada 2017 dois jogadores do Internacional: o zagueiro Alan Costa e o lateral Geferson.

