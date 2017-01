William é apontado por jornal inglês como "um dos cinco brasileiros que a Premier League deve ter"

Sugerido

Enquanto treina separadamente e alimenta o sonho de jogar na Europa, o lateral-direito William, do Inter, foi apontado como um dos cinco jovens brasileiros que deveriam ser contratados por equipes da Premier League. A reportagem é do jornal inglês The Mirror.

Sobre William, o jornal fala que "apesar do ano para esquecer do Inter, houve uma boa notícia: o progresso do lateral". A publicação elogia a força de marcação e a habilidade ofensiva, diz que é um driblador confiante e traz qualidade à ala, recordando que apenas quatro jogadores tiveram índices melhores em cruzamentos e reforça a utilização dele como meia aberto, ainda por Celso Roth. A briga com Anderson também foi citada.



Além de William, foram listados também o lateral-esquerdo Jorge, do Flamengo, o volante Tche Tche, do Palmeiras, e os meias Vitor Bueno, do Santos, e Gustavo Scarpa, do Fluminense.



* ZH Esportes