Zago confirma defesa do Inter para a estreia, mas mantém dúvida no meio e no ataque 

Mistério

O Inter tem apenas duas dúvidas para a estreia no Gauchão, neste domingo, às 17h, contra o Veranópolis. O técnico Antônio Carlos Zago separou mais uma vez doze jogadores de linha no trabalho tático deste sábado, pouco antes da viagem para a Serra. A defesa está definida e as duas dúvidas estão no meio e no ataque. Os volantes Fernando Bob e Anselmo disputam um lugar ao lado de Rodrigo Dourado. No ataque, Nico Lopez, Roberson e Aylon brigam por duas vagas.



A primeira atividade do sábado não teve um esboço de posicionamento. Os 12 "titulares" jogaram contra os reservas em um quadrado reduzido com quatro goleiras pequenas, um em cada lado do campo. Roberson, Aylon, Ernando e Uendel eram os "guardiões" de cada gol. Os jogadores estavam espalhados, independentemente das posições.



No exercício seguinte, o esquema tático ficou claro. Antônio Carlos posicionou a equipe em um 4-4-2 e utilizou todos os jogadores do grupo em sistema de revezamento. Sem um time adversário, a equipe trabalhou a saída de bola da defesa e triangulações entre o meio ataque.



Leia mais:

Em um dos momentos iniciais, por exemplo, o zagueiro Eduardo iniciou a jogada com o lateral Ceará, e, após um passe para Rodrigo Dourado, a bola foi entregue na ponta direita para D'Alessandro, que triangulou com Roberson e cruzou para Aylon completar para o gol. Ao longo do trabalho, jogadas parecidas eram feitas nos dois lados e com todos os atletas do plantel. Todos os zagueiros, por exemplo, atuaram tanto na direita quanto na esquerda.



A defesa, aliás, está definida. Ceará, Eduardo, Ernando e Uendel vão compor a linha defensiva. Do meio pra frente, Rodrigo Dourado, D'Alessandro e Diego também estão confirmados. O garoto Diego, aos 21 anos, é a grande surpresa dos trabalhos de Antônio Carlos na pré-temporada. Alçado à condição de titular desde os primeiros treinos, o jovem foi chamado neste sábado para uma atividade individual com o auxiliar Odair Hellmann. Ele recebia cruzamentos pelo alto e, dentro da área, tinha a tarefa de dominar com o peito em condições de chutar a gol. Tudo para afinar a pontaria antes da estreia.



O provável time para o jogo contra o Veranópolis terá: Danilo Fernandes; Ceará, Eduardo, Ernando e Uendel; Rodrigo Dourado, Anselmo (Fernando Bob), D'Alessandro e Diego; Roberson e Aylon (Nico López).



O Inter viaja para a Serra no início da tarde deste sábado. A delegação ficará concentrada em Nova Prata e se deslocará para Veranópolis horas antes da partida, marcada para o domingo, às 17h.







