Zago diz que base de time que começou jogo-treino será titular na estreia do Inter no Gauchão

Sem mudanças

O time do Inter que iniciou o jogo-treino contra o Tubarão, nesta terça-feira, será muito próximo ao que iniciará a partida de domingo pelo Gauchão. A confimação foi feita por Antônio Carlos Zago na entrevista coletiva após o duelo. Admitindo que ainda é necessário fazer ajustes na equipe, o treinador comentou a falta de confiança ainda perceptível no grupo. Mas afirmou:

– Venho conversando quase todos dias e, antes do jogo de hoje (terça), conversamos bastante, Os jogadores têm de colocar na cabeça que eles que vão fazer o Inter retornar à Série A.

Zago também analisou que houve evolução no setor ofensivo. Após dar ênfase à defesa nos primeiros dias de trabalho, o técnico começa a aprimorar o ataque, que ainda mostrou dificuldades para criar situações com eficiência diante do Tubarão.

– Eu não gosto que atacante peça (a bola) no pé, que o meia vá pegar a bola no zagueiro. Cada um tem o seu momento para atacar.

Apesar das falhas apresentadas, Zago confirmou que o time de domingo, contra o Veranópolis, será o que iniciou o jogo-treino.

– O time é quase a base que começou. Mas se pegar o primeiro jogo, dois, três, foram bem. Hoje, não tiveram o mesmo rendimento até pela parte física, por sentirem os treinamentos. Mas a base é mais ou menos aquela ali que começou o jogo – completou o treinador.

Nesta terça, a equipe que começou foi: Marcelo Lomba; Ceará, Eduardo, Ernando e Uendel; Rodrigo Dourado, Fernando Bob, Seijas, D'Alessandro e Diego; Roberson.

