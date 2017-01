Zago fala sobre futuro de Anderson longe do Inter: "Talvez seja hora para mudar de equipe"

Como será

O técnico do Inter, Antônio Carlos Zago, foi um dos entrevistados do programa Bem, Amigos, do SporTV, na noite desta segunda-feira. E, na ocasião, falou por boa parte do tempo sobre os desafios do clube na Série B.

O futuro de Anderson foi um dos principais tópicos da conversa. Zago afirmou que a direção do Inter já havia determinado a negociação antes da sua chegada, e disse que o meia tem chances de recuperar seu futebol longe do Beira-Rio.

Leia mais:

Inter abusa dos erros e é eliminado pelo Corinthians da Copa São Paulo

Novo preparador físico do Inter também é o braço direito de Zago

William é apontado por jornal inglês como "um dos cinco brasileiros que a Premier League deve ter"



D'Alessandro também foi assunto de várias perguntas dos jornalistas e também dos internautas a Zago. Mostrando respeito ao argentino, o técnico falou da importância do atleta e brincou dizendo já estar entrosado com o meia após a participação de ambos no Lance de Craque, jogo beneficente realizado em dezembro. Depois, falou até sobre a utilização de D'Ale junto a Seijas.

Confira os principais trechos de Zago no programa:

Anderson

— O Anderson seguiu toda cartilha do Inter, as diretrizes como comportamento. Eu conversei com o Anderson duas, três vezes. Chamei para conversar sobre o afastamento dele. Mas é um menino de ouro, não dá problema nenhum. Só que não encontrou seu espaço. Talvez seja hora para mudar de equipe para que se torne o grande jogador que assistimos no Manchester (United), que começou no Grêmio.

— Quando cheguei ao Inter já tinha sido uma decisão tomada (de afastar Anderson) até pela nova diretoria.

— Sentei, expliquei tudo direitinho para ele. Talvez a ligação dele com o Grêmio, às vezes atrapalha. A rivalidade não é fácil. Então acho que até isso atrapalhou a continuidade dele (no Inter).

Disputa da Série B

— Será um ano difícil. É a primeira vez que o Inter cai. Mas não é tão fácil assim (retornar à Série A) e também não foi assim para grandes, principalmente para o Vasco no ano passado.

— A gente espera que o torcedor não sofra tanto como o Inter sofreu ano passado.

D'Alessandro

— Jogamos juntos já no jogo beneficente dele. Jogamos lado a lado e o entrosamento está dos melhores.

— É uma referência do Inter, um dos três maiores ídolos da história do clube, vai ajudar bastante.

— Acompanhei um pouco o Campeonato Argentino, depois vi jogos dele e, fisicamente, estava entre os melhores do River. Fez quarenta e poucas partidas e um excelente campeonato lá.

— Se cuida muito, primeiro a chegar, último sair (dos treinos), sempre fazendo os trabalhos que passam para ele. Acredito que não terá problema nenhum quanto à condição física este ano.

— Não dá (para atuar em todos jogos). Impossível com a idade dele você usá-lo todos jogos. Mesmo com o Inter na B, vamos jogar 65, 60 partidas. É impossível para um de 20 anos, imagina para ele.

D'Alessandro e Seijas na mesma equipe



— Podem (jogar juntos). D'Ale jogava pela direita, como extrema. Hoje vai ser difícil nessa posição, salvo alguns jogos. Mas hoje, daqui a pouco mais perto do gol, armando mais jogadas, diferente do que fazia quando mais jovem. Seijas atua pela beirada, esquerda, na seleção venezuelana. Tive conversa com ele e todos vão ser usados na sua função.

Acompanhe o Inter no Colorado ZH. Baixe o aplicativo:

IOS

Android

*ZHESPORTES